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обновлено 17:28

Власти назвали сумму выплат жителям Неклиновского района, пострадавшим из-за атаки БПЛА

Жители Неклиновского района Ростовской области, чьи дома пострадали от обломков украинских беспилотников в начале января 2025 года, получили материальную помощь от местных властей. В общей сложности было выплачено 225 тыс. руб. Об этом сообщает издание 161.ru. со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Фото: Telegram-канал Василия Даниленко

Фото: Telegram-канал Василия Даниленко

Всего поддержка оказана 15 жителям района (по 15 тыс. руб. каждому). Администрация Неклиновского района перечислила деньги на счета пострадавших 20 января текущего года.

Как писал «Ъ-Ростов», в ночь на 5 января силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область в ночь на 5 января. Всего было уничтожено 37 беспилотников в Таганроге, Тарасовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

В результате воздушной атаки у жителей Неклиновского района разбились окна в домах, были посечены кровля и стены. Повреждения получили хозпостройки и автомобили.

Кроме того, пострадал семилетний ребенок, когда находился в одном из домов, поврежденных обломками. Раненый был доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Родители ребенка получат выплату после того, как как экспертиза установит степень тяжести вреда здоровью.

Анастасия Казуков

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