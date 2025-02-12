В Крыму расширят сеть пунктов экстренной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Крыма планирует открыть новые круглосуточные посты анестезиологических бригад в Керчи и Джанкое. Дополнительные медпункты появятся на маршрутах, ведущих к Крымскому мосту и сухопутному коридору через Донбасс и Новороссию, сообщил в своем Telegram-канале глава ведомства Алексей Натаров. Соответствующее решение было принято по итогам совещания с замминистра здравоохранения РФ Андреем Плутницким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новые пункты дополнят два существующих поста в Симферополе. Их создание позволит сократить время оказания экстренной помощи при ДТП и других чрезвычайных ситуациях.

Власти Крыма также рассматривают возможность открытия стационарных отделений политравмы и шока на базе городских и районных больниц региона.

Анна Гречко