Снегопады принесли в Крым до 20% месячной нормы осадков

В Крыму зафиксировали выпадение до 20% месячной нормы осадков из-за снегопадов на прошлой неделе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального гидрометцентра Татьяну Любецкую, максимальный уровень осадков отмечен в Белогорском районе — 29 мм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Зимняя погода установилась на полуострове со 2 февраля, сопровождаясь минусовыми температурами и обильными снегопадами. В период 6–7 февраля были объявлены штормовые предупреждения по непогоде, которая привела к авариям на электросетях.

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отметил положительное влияние осадков на влажность почвы. По его словам, сейчас ситуация после снегопадов и выпадения осадков стабилизируется. Аграрии рассчитывают на улучшение ситуации в сельском хозяйстве после засухи в 2024 году.

Гидрометцентр прогнозирует сохранение морозной погоды до конца недели. На 15–16 февраля специалисты вновь ожидают штормовой ветер и интенсивные осадки в виде дождя и снега.

Анна Гречко