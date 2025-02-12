В Краснодаре трамвайное движение по Московской закроют после утреннего часа пик

Утром 12 февраля в Краснодаре пять трамвайных маршрутов №5, 8, 15, 21 и 22 продолжают движение по ул. Московской до остановки Петра Метальникова, несмотря на недавний провал грунта. Специалисты «Краснодар Водоканал» приступят к ремонтным работам после раннего часа пик, сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новый трамвай Краснодара Фото: Новый трамвай Краснодара

Очередной провал грунта над старым железобетонным коллектором образовался по ул. Московской двумя днями ранее. Диаметр отверстия достиг четырех метров, а глубина залегания коммуникаций превысила шесть метров.

Вчера, 11 февраля, на ул. Московской вновь остановили трамвайное движение. На линию был запущен временный автобусный маршрут №0.

Провалы грунта в Краснодаре происходят регулярно с декабря 2024 года.

Нурий Бзасежев