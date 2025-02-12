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В Ростове всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят почетные звания

В донской столице все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в городе, будут удостоены звания «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону — участник Великой Отечественной войны». Такое решение приняли депутаты городской Думы на 30-м заседании.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

По словам замглавы администрации города по соцвопросам Виктории Чернышовой, в настоящее время в Ростове постоянно проживают 62 ветерана. Все они состоят на учете в органах соцзащиты.

Депутаты проголосовали за документ, согласно которому участники Великой Отечественной войны смогут воспользоваться льготами, предназначенными для почетных граждан Ростова. Речь идет об освобождении от оплаты жилищно-коммунальных услуг. В городском бюджете на эти цели предусмотрено 8,9 млн руб. на 2025 год, а также 11,9 млн руб. на 2026 год.

Кроме того, 2,3 млн руб. будет выделено на изготовление атрибутов почетного звания.

Анастасия Казуков

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