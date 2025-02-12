Власти Кубани ищут разработчика комплексного транспортного плана

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ищет подрядчика для создания комплексного плана и регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Начальная стоимость контракта составляет 44,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Проект предусматривает развитие транспортной инфраструктуры региона, обновление общественного транспорта и формирование единой тарифной политики. В задачи подрядчика также входит планирование маршрутной сети и создание условий для перехода жителей с личного на общественный транспорт.

Реализация проекта запланирована в два этапа с окончательным сроком завершения 16 декабря 2025 года.

Нурий Бзасежев