Власти Кубани ищут разработчика комплексного транспортного плана
Минтранс Кубани готов направить 44,9 млн на стандарт транспортного плана
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ищет подрядчика для создания комплексного плана и регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Начальная стоимость контракта составляет 44,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Проект предусматривает развитие транспортной инфраструктуры региона, обновление общественного транспорта и формирование единой тарифной политики. В задачи подрядчика также входит планирование маршрутной сети и создание условий для перехода жителей с личного на общественный транспорт.
Реализация проекта запланирована в два этапа с окончательным сроком завершения 16 декабря 2025 года.