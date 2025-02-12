Кубань накроют снегопады и морозы до -18 градусов

В Краснодарском крае с 15 февраля прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. В регион придут фронтальные разделы с северо-запада, которые принесут осадки в виде дождя и мокрого снег, сообщает «“КП” — Кубань» со ссылкой на заместителя начальника отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлану Попову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пик похолодания придется на ночь с 17 на 18 февраля, когда температура в отдельных районах опустится до -18 градусов. Днем прогнозируют -3 до -10 градусов.

С 18 февраля интенсивность снегопадов начнет снижаться, однако в некоторых районах осадки сохранятся. На дорогах возможен гололед, а налипание мокрого снега может привести к обрыву линий электропередач и повреждению деревьев.

До наступления холодов, 12 и 13 февраля, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -11 градусов, а в прибрежных районах похолодает от -1 до +2. Днем воздух прогреется до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +8.

Нурий Бзасежев