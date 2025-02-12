Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

T2 и Южный федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Ростов-на-Дону – T2, российский оператор мобильной связи, заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Южным федеральным университетом. Договоренность подразумевает развитие научно-образовательного потенциала Ростовской области, разработку инновационных проектов, а также формирование кадрового резерва региона.

Фото: Предоставлено ЮФУ

Фото: Предоставлено ЮФУ

Соглашение подписали директор макрорегиона «Юг» T2 Константин Мотлях и первый проректор Южного федерального университета Анатолий Метелица. Партнерство предполагает совместную работу оператора и вуза, направленную на развитие сферы образования, совершенствование научно-исследовательской и культурной деятельностей региона, а также решение социально-экономических проблем.

Документ предусматривает вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в проектную деятельность и проведение совместных образовательных, карьерных и научных мероприятий. Помимо этого, в рамках соглашения студенты университета будут иметь возможность прохождения практик и стажировок на базе компании, а также использования кейсов из производственного и исследовательского опыта оператора для разработки собственных проектов, в том числе для подготовки дипломных и диссертационных работ.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Партнерство с ЮФУ позволит нам объединить усилия с одним из ведущих университетов в формировании сильного кадрового резерва: вуз отличается высоким уровнем подготовки выпускников, а Т2 в своей практике активно использует новые технологии и современные подходы. Доступ к практическому изучению актуальных инструментов позволит не только развивать практико-ориентированное образование, но и поможет студентам раскрыть инновационный потенциал и адаптироваться к требованиям рынка».

Фото: Предоставлено ЮФУ

Фото: Предоставлено ЮФУ

Анатолий Метелица, первый проректор Южного федерального университета:

«Взаимодействие высших учебных заведений с бизнесом с каждым годом становится все теснее, что положительно сказывается на развитии системы образования. Возможность дополнить теоретические знания практическим опытом специалистов ведущих компаний позволяет учащимся раскрыть потенциал и максимально эффективно подготовиться началу профессиональной деятельности. Мы рады, что в число наших партнеров вошел оператор Т2. Сотрудничество с технологичной и инновационной корпорацией даст нашим студентам дополнительные возможности для развития компетенций в телекоммуникационной сфере, а также поможет овладеть более глубокими отраслевыми знаниями».

Т2

Реклама

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...