Четыре жителя Севастополя обвиняются в организации незаконной миграции

Группа лиц из Севастополя обвиняется в организации незаконного пребывания мигрантов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Органами СК возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста ОВМ ОМВД по Гагаринскому району и трех сотрудников фирмы. Согласно данным следствия, в период с июня по октябрь 2024 года они незаконно организовали получение 15 мигрантами документов, которые давали им право находится и работать на территории РФ. Для этого сообщники использовали ИП, которое прекратило деятельность.

Следователи провели обыски по адресам проживания и работы мигрантов. Они изъяли электронные устройства и документы, послужившие основанием для незаконной постановки на миграционный учет. Злоумышленникам предъявлены обвинения, двое из них заключены под стражу.

Сейчас следователи устанавливают причастность других лиц к преступлению.

Алина Зорина