В Крыму пенсионерка погибла в пожаре

Пенсионерка погибла в пожаре, который произошел в селе Ароматное Белогорского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Возгорание произошло на территории одноэтажного частного дома. Спасатели потушили огонь на площади 10 кв. м. На месте происшествия обнаружили тело 75-летней хозяйки. Как отметили в МЧС, утром произошло короткое замыкание проводки, когда пенсионерка спала.

МЧС России напоминает жителям, что пяти вдохов дыма достаточно для летального исхода. Людей призывают заменить проводку, если она пришла в негодное состояние, и не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Не стоит также перегружать электросети. Спасатели рекомендуют установить в доме пожарный извещатель, который предупредит о возгорании.

Алина Зорина