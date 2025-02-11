DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 года. Первыми тестировать ее начали мужчины, на них пришлось 72% аудитории. А самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет, выяснили аналитики Yota. По их данным, за последний год россияне стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов выросли в 5 раз в этом январе по сравнению с прошлым.

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России не старше 15 лет по итогам января снизилась на 12% в годовом выражении, до 2 млн руб., сообщила пресс-служба «Авто.ру». Относительно декабря количество объявлений сократилось лишь на 2%, а по сравнению с январем прошлого года объем предложения увеличился на 52%. Модельный рейтинг по уменьшению стоимости возглавили Chery Toggo 4 Pro (-5%) и Renault Logan второго поколения (-4, 6%).

По итогам января объем предложения на первичном рынке массового сегмента жилья Москвы сократился на 8,5%. Средневзвешенная цена квадратного метра за месяц выросла на 4%, за год — на 5%. Это следует из данных аналитиков компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия». Доля сделок с привлечением ипотечного кредита составила 55%. Средняя ставка по рыночной ипотеке за месяц не изменилась и сохранилась на уровне 29%.