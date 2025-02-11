До суда дошло дело экс-заместительницы белгородского министра ЖКХ и ее супруга

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовным делам экс-замминистра ЖКХ региона Вероники Новиковой и ее супруга, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и посредничестве в этом соответственно (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Материалы направлены в Свердловский райсуд Белгорода для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Преступления выявили сотрудники УФСБ по региону в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Расследованием уголовных дел занималось белгородское управление СКР.

По версии следствия, не позднее февраля 2020 года экс-замминистра договорилась с мужем о выполнении им роли посредника при передаче от директора нескольких компаний вознаграждения за содействие в заключении договоров с Фондом содействия реформированию ЖКХ области на строительные работы по капремонту многоквартирных домов, а также — за общее покровительство его деятельности.

В октябре 2021 года супруг чиновницы фиктивно устроился в одну из упомянутых компаний. С того момента до марта 2021 года ему перечислили на карту под видом зарплаты 1,1 млн руб. В эту сумму следователи оценивают взятку для экс-замминистра.

Также, как считают следователи, с мая по декабрь 2023 года глава коммерческой организации через фигуранта оплатил строительные материалы и иные товары для обустройства частного дома экс-чиновницы на сумму более 3 млн руб. Кроме того, предприниматель передал посреднику имущество, в том числе 6 млн руб.

Алина Морозова