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Матч «Зенит» — «Пюник» в Абу-Даби закончился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых

Матч между петербургским «Зенитом» и ереванским ФК «Пюник» в Абу-Даби закончился победой сине-бело-голубых. Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает пресс-служба клуба-победителя.

Первый гол петербуржцам на 38-й минуте принес Александр Ерохин. Также в составе «Зенита» отличился Александр Соболев (86-я минута).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФК «Зенит» на Зимнем Кубке РПЛ, который проходит в Абу-Даби, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и вышел в финал турнира. Голами у петербуржцев отметились Ильзат Ахметов и Лусиано.

Подробнее читайте в нашем материале «"Зенит" вышел в финал Кубка РПЛ».

Дарья Астанина

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