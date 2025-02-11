Матч между петербургским «Зенитом» и ереванским ФК «Пюник» в Абу-Даби закончился победой сине-бело-голубых. Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает пресс-служба клуба-победителя.

Первый гол петербуржцам на 38-й минуте принес Александр Ерохин. Также в составе «Зенита» отличился Александр Соболев (86-я минута).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФК «Зенит» на Зимнем Кубке РПЛ, который проходит в Абу-Даби, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и вышел в финал турнира. Голами у петербуржцев отметились Ильзат Ахметов и Лусиано.

Подробнее читайте в нашем материале «"Зенит" вышел в финал Кубка РПЛ».

Дарья Астанина