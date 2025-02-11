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РЖД инвестируют в строительство ж/д магистрали Москва — Петербург 46 млрд рублей

Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) утвердил инвестиционную программу холдинга на 2025 год. Объем запланированных средств по ней составит 890,9 млрд рублей, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» генеральный директор — председатель правления компании Олег Белозеров.

Фото: РЖД

Фото: РЖД

Основную часть средств — 298,5 млрд рублей — планируется направить на обновление инфраструктуры: капремонт ж/д путей (4,5 тыс. км), замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и т.д. При этом 46 млрд руб. из общего объема средств в РЖД выделят на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полная стоимость проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург составит 2,349 трлн рублей. Также сообщалось, что для финансирования ВСМ выпустят облигации на 122 млрд рублей.

Андрей Цедрик

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