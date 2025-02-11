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Четверых чиновников из Темрюка привлекли к ответственности за свалку

Прокуратура Краснодарского края привлекла к ответственности четырех чиновников за бездействие в организации специализированной площадки для ТКО, несмотря на поступавшие обращения. Местные жители вывозили мусор на участок возле трассы Темрюк — Морпорт, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К дисциплинарной ответственности привлекли заместителя мэра, руководителя отдела ЖКХ администрации Темрюка и главу профильного спецучреждения.

По требованию прокурора Темрюкского района территорию включили в реестр контейнерных площадок под обслуживание регионального оператора ТКО. На участке организовали регулярный вывоз мусора.

Нурий Бзасежев

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