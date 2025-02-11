Сириус рассчитывает на 151 млн рублей турналога в 2025 году

Власти федеральной территории Сириус намерены получить 151 млн руб. от туристического налога в 2025 году. Большую часть средств планируют направить на развитие курортной инфраструктуры, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрации ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сейчас на территории Сириуса функционируют 113 классифицированных средств размещения, которые будут уплачивать налог. В 2024 году сумма курортного сбора составила 170 млн руб.

По данным администрации Сириуса, в 2024 году территорию посетили более 2 млн человек, что превысило показатели 2023 года на 10%. Наибольшей популярностью у туристов пользовались гостиницы категории три и четыре звезды, составляющие большинство отелей в Сириусе.

Нурий Бзасежев