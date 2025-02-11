Рейс Тюмень — Белоярский задержали из-за неблагоприятных метеоусловий

Вылет самолета из Тюмени в Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) перенесен из-за неблагоприятной погоды в Белоярском, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейс компании Utair должен был отправиться по расписанию из аэропорта Рощино в 9:30, сейчас вылет перенесен на 15:30. Согласно онлайн-табло тюменского аэропорта, регистрация на рейс завершена.

Напомним, в январе в Екатеринбурге на двое суток задержали вылет рейса авиакомпании «Газпром авиа» из Кольцово в Белоярский (ХМАО-Югра) из-за сложных метеорологических условий.

Ирина Пичурина