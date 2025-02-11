Водоканал Сочи начал антикоррупционную проверку

Водоканал Сочи начал внутреннее расследование после заявлений местных жителей о вымогательстве денег за потребленные ресурсы и намеренной порче приборов учета с целью платного ремонта. Информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Директор предприятия Денис Котиков провел собрание с инспекторским составом и руководителями абонентских отделов всех районов города. Во время встречи руководитель организации предупредил сотрудников о недопустимости любого проявления коррупционной деятельности.

Господин Котиков также сообщил, что в отношении всех подразделений службы сбыта предприятия будет проведена тщательная проверка с принятием кадровых решений, а при наличии подтверждений фактов коррупции — направлением соответствующих материалов в правоохранительные органы.

Анна Гречко