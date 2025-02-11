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В Ростовской области сгорел дом из-за неисправного обогревателя

9 февраля в Каменск–Шахтинском по ул. Халтурина произошел пожар в частном доме. Предварительная причина возгорания — неисправный обогреватель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Пожар в доме заметили очевидцы из соседней многоэтажки и вызвали спасателей. Возгорание ликвидировали восемь сотрудников МЧС на площади девять кв. м. В тушении также были задействованы две единицы техники.

Во избежании возникновения пожаров в ведомстве призвали жителей региона не оставлять без присмотра включенные отопительные электроприборы, следить за состоянием техники, а также не перегружать электрическую сеть.

Анна Анисова

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