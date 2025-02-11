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В январе перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 12,2%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе было перевезено 43,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,2% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, по России было отправлено 21,7 тыс. ДФЭ.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Уточняется, что число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, возросло на 23,6% — до 33,2 тыс. ДФЭ. Всего было перевезено 594,8 тыс. тонн грузов (+23,1% год к году), в том числе:

химические и минеральные удобрения — 4 тыс. (рост в 4,5 раза к январю 2024 года);

  • лесные грузы — 3,4 тыс. (рост в 1,4 раза);
  • нефть и нефтепродукты — 3 тыс. (+8%);
  • зерно — 2,5 тыс. (рост в 1,8 раза);
  • черные металлы — 2,4 тыс. (рост в 2,3 раза);
  • цветные металлы — 1,9 тыс. (рост в 2,1 раза);
  • огнеупоры — 720 (+8,4%);
  • строительные грузы — 668 (+17,6%);
  • метизы — 338 (+8%);
  • продукты перемола — 224 (+6,1%).

При этом количество контейнеров, груженных химикатами и содой, снизилось до 10,5 тыс. ДФЭ (-12,3%), бумагой — до 2,4 тыс. ДФЭ (-1,8%), продовольственными товарами — до 556 ДФЭ (-7,2%).

В целом по сети ОАО «РЖД» в январе 2025 года перевезено 682,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9,8% больше, чем за январь 2024 года.

Анастасия Таначева

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