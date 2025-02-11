В порту Новороссийска проведут учения по отражению катеров и БПЛА

Днем и вечером 11 февраля в акватории морского порта Новороссийска пройдут военные учения. Мероприятия пройдут в два этапа: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В ходе тренировки дежурные силы морской базы отработают защиту от нападения катеров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На молах Военной гавани состоятся практические стрельбы из артиллерийской установки.

Учения по отражению катеров и БПЛА проводят в Новороссийске регулярно. Ранее тренировки в акватории морского порта проходили 10 февраля.

Нурий Бзасежев