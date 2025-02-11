В Тюмени изменится маршрут автобуса №129к

Автобус №129к, следующий по маршруту «СК "Здоровье" – с/о "Ромашка"» в Тюмени, с 15 февраля начнет ездить по новой схеме, сообщили в пресс-службе городской администрации. В направлении города в нее включат остановку «с/о "Строитель"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Напомним, в январе власти Тюмени планировали организовать пять новых автобусных маршрутов. Более 40 автобусов большого класса по новым маршрутам будут ходить в районах с активной застройкой и высокой потребностью в общественном транспорте.

Ирина Пичурина