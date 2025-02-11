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На Кубани водитель погиб при столкновении с деревом

Утром 11 февраля в Гулькевичском районе Кубани произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла около 05:20 по мск. На 21-м км + 700 метров автодороги Гулькевичи — Новоукраинское — Шевченко автомобиль ВАЗ-2114 съехал с проезжей части и врезался в дерево.

От удара транспортное средство загорелось. 26-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков.

Нурий Бзасежев

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