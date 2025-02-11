Мошенники похитили у жительницы Самарской области 421 млн рублей

Силовики задержали трех подозреваемых в крупном мошенничестве в отношении жительницы Самары (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двое фигурантов уголовного дела оказались жителями Саратова, еще один проживал в Солнечногорске Московской области. Четвертый, тоже житель Саратова, скрылся от следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, подозреваемые позвонили жительнице Самары по телефону, представились силовиками и сотрудниками контрольных органов и сообщили о попытках несанкционированно перевести деньги с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Затем они уговорили потерпевшую обналичить все сбережения и передать их курьерам, чтобы внести на так называемый безопасный счет.

За несколько дней жительница Самары обналичила вклады банке и передала средства предполагаемым злоумышленникам. Сумма ущерба превысила 421 млн руб.

Преступление пресекли после того, как сотрудник финансового учреждения понял, что женщина общается с мошенниками и сообщил об этом в полицию. Один из задержанных, 22-летний житель Саратова, имеет судимость за вымогательство.

Силовики установили, что «он арендовал в Самаре дом для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег». В его доме в Саратове найден телефон, с помощью которого было совершено хищение, а также 600 тыс. руб. и $300. Все трое задержанных арестованы.

Георгий Портнов