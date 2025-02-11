В Ульяновской области расследуют производство 50 тонн молочного фальсификата

Возбуждено уголовное дело о производстве контрафактной молочной продукции в Ульяновской области. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение или сбыт продовольственных товаров без маркировки в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что с декабря 2024-го по январь 2025 года руководство московского ООО «Масленка» организовало в Павловском районе Ульяновской области производство в неустановленном месте незаконной молочной продукции. Всего было выпущено свыше 50 т товара. В дальнейшем молочную продукцию продали потребителям.

Георгий Портнов