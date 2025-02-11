На улице Московской в Краснодаре восстановили трамвайное движение

В Краснодаре восстановили движение трамваев по ул. Московской. Вагоны маршрутов №5, 8, 15, 21 и 22 вернулись к привычному графику перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Краснодар Водоканал» Фото: «Краснодар Водоканал»

Временный автобусный маршрут №0, обслуживавший пассажиров на время ремонта, прекратил работу.

Днем ранее на ул. Московской образовался новый провал грунта. Диаметр образовавшейся ямы составил около четырех метров, глубина залегания коммуникаций — более шести метров.

С декабря 2024 года провалы грунта в Краснодаре происходят регулярно. Последний просев почвы зафиксировали 31 января между улицами Зиповская и 40 лет Победы.

Анна Гречко