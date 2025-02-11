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На улице Московской в Краснодаре восстановили трамвайное движение

В Краснодаре восстановили движение трамваев по ул. Московской. Вагоны маршрутов №5, 8, 15, 21 и 22 вернулись к привычному графику перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Фото: «Краснодар Водоканал»

Фото: «Краснодар Водоканал»

Временный автобусный маршрут №0, обслуживавший пассажиров на время ремонта, прекратил работу.

Днем ранее на ул. Московской образовался новый провал грунта. Диаметр образовавшейся ямы составил около четырех метров, глубина залегания коммуникаций — более шести метров.

С декабря 2024 года провалы грунта в Краснодаре происходят регулярно. Последний просев почвы зафиксировали 31 января между улицами Зиповская и 40 лет Победы.

Анна Гречко

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