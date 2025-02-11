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Власти Адыгеи направили 1,9 млрд рублей на нацпроект «Образование»

В Адыгее на реализацию нацпроекта «Образование» в 2024 году направили более 1,9 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Мурат Кумпилов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рамках проекта в эксплуатацию ввели две школы на 1,1 тыс. мест в Майкопе и ауле Новая Адыгея. В пос. Яблоновском и Новой Адыгее также оснастили образовательные учреждения, а в майкопской школе №3 им. А. И. Макаренко открыли технопарк «Кванториум».

В сельских школах региона организовали 13 центров образования «Точка роста». В десяти учебных заведениях появилась обновленная спортивная инфраструктура: отремонтированы три спортзала и две площадки, пять школ получили новое оборудование.

Единовременные выплаты предоставили четырем педагогам, приступившим к работе в сельской местности. Кроме того, после реставрации открылся многофункциональный центр «Молодежь Адыгеи», где разместился республиканский аппарат «Движения первых» и других молодежных организаций.

Анна Гречко

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