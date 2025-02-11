Пожилую югорчанку отправили на восемь лет в колонию по обвинению в госизмене

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима 63-летней жительнице региона по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба окружных судов.

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Суд установил, что в феврале 2023 года югорчанка оказала помощь иностранному государству и военным, приняв участие в деятельности, направленной на срыв мобилизации в период проведения специальной военной операции (СВО), дискредитацию властей и поиск новых участников для боевых действий против России.

Разбирательство проходило в закрытом судебном заседании из-за государственной тайны, содержащейся в деле. После выхода из колонии ей также будет ограничена свобода на год.

Ранее окружной суд в Ханты-Мансийске отправил на девять лет в колонию строгого режима жителю Сургута Сергею Лошакову за государственную измену по ст. 275 УК РФ, который, по версии следствия, по своей инициативе отправил деньги для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ирина Пичурина