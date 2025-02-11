Пожилую югорчанку отправили на восемь лет в колонию по обвинению в госизмене
Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима 63-летней жительнице региона по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба окружных судов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Суд установил, что в феврале 2023 года югорчанка оказала помощь иностранному государству и военным, приняв участие в деятельности, направленной на срыв мобилизации в период проведения специальной военной операции (СВО), дискредитацию властей и поиск новых участников для боевых действий против России.
Разбирательство проходило в закрытом судебном заседании из-за государственной тайны, содержащейся в деле. После выхода из колонии ей также будет ограничена свобода на год.
Ранее окружной суд в Ханты-Мансийске отправил на девять лет в колонию строгого режима жителю Сургута Сергею Лошакову за государственную измену по ст. 275 УК РФ, который, по версии следствия, по своей инициативе отправил деньги для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).