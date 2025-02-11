В Свердловскую область привезли 20 тонн турецких яблок
На склад временного хранения в Екатеринбурге 8 февраля прибыли 20 тонн свежих яблок из Турции, сообщило уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, подтверждающим соответствие российским требованиям. Инспектор Россельхознадзора совместно со специалистом екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверил ввезенные яблоки. В ходе досмотра были отобраны образцы для исследований и экспертизы. В результате проверок карантинных среди них не выявлено.
Напомним, в январе в Екатеринбург доставили из Китая на железнодорожном транспорте более 26 тонн грецкого ореха.