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В Свердловскую область привезли 20 тонн турецких яблок

На склад временного хранения в Екатеринбурге 8 февраля прибыли 20 тонн свежих яблок из Турции, сообщило уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, подтверждающим соответствие российским требованиям. Инспектор Россельхознадзора совместно со специалистом екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверил ввезенные яблоки. В ходе досмотра были отобраны образцы для исследований и экспертизы. В результате проверок карантинных среди них не выявлено.

Напомним, в январе в Екатеринбург доставили из Китая на железнодорожном транспорте более 26 тонн грецкого ореха.

Ирина Пичурина

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