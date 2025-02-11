На Кубани 11 февраля прогнозируют потепление до +3 градусов

На Кубани днем 11 февраля температура воздуха прогреется до +3°С. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, в регионе ожидается северо-восточный ветер с порывами до 14 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В краевой столице дневная температура достигнет +2…4°С. Скорость ветра не превысит 10 м/с.

На Черноморском побережье осадков не предвидится. Порывы ветра достигнут 18 м в/с.

В Новороссийске дневная температура поднимется до +3…+8 °С. Ветер прогнозируют северо-восточный, с порывами до 26 м/с утром и до 24 м/с днем.

Анна Гречко