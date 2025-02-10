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Суд добавил приговоренному пожизненно еще 11 лет за убийство инкассатора

Выборгский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Максима Пономарева, которого обвиняли в убийстве инкассатора. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 февраля.

По данным следствия, в период с лета 1998 года по лето 1999 года Пономарев получил информацию о том, что инкассаторы привезут крупную сумму денег в Педиатрический университет на Литовской улице.

Он нашел «Жигули», из салона которых наблюдал за процессом. Он установил периодичность инкассации, время приезда и отъезда инкассаторов, изучил пути отхода.

Убедившись, что деньги в вузе, Пономарев надел маску и пошел к кассе. Злоумышленник потребовал всю сумму, угрожая сотрудникам пистолетом ТТ. Затем он дважды выстрелил инкассатору в шею и вынес из кассы почти 1 млн рублей.

Раненый скончался на следующий день.За это нападавшему, который уже отбывает пожизненное заключение в колонии строгого режима, добавили 11 лет лишения свободы. Свою вину Пономарев признал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель села Паша стал фигурантом еще одного дела после поджога дома пенсионерки.

Андрей Маркелов

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