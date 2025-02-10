Глава Минприроды поручил вывезти замазученный песок с площадки в Анапе до апреля

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов посетил в хуторе Воскресенском пункт временного хранения загрязненного мазутом песка, собранного на берегу Черного моря. После глава ведомства провел совещание с компаниями-утилизаторами, поручив вывезти весь песок, который сейчас находится на площадке, до конца марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, на площадке временного хранения загрязненный песок не только хранят, но и круглосуточно очищают от мелких фракций мазута с помощью специальной установки «Грохот». Таким образом, будет снижен объем отходов, который отправят на утилизацию.

Вывозить песок будут на две специализированные площадки в Краснодарском крае, у которых есть необходимые лицензии и разрешения на работу с отходами III–IV класса опасности. Как отметили власти, мазут, собранный с поверхности воды около кормы танкера «Волганефть-239», вывезли на две другие утилизационные площадки сразу.

Глава Минприроды и мэр Анапы Василий Швец обсудили работы по восстановлению пляжей. К курортному сезону в порядок приведут 43 км пострадавших участков побережья. В следующем году в этих местах улучшат инженерное состояние. Власти Анапы начинают разрабатывать проектно-сметную документацию, чтобы начать непосредственные работы в межсезонье.

Татьяна Ручкина