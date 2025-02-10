EXEED поделился дальнейшими планами на развитие кросс-купе RX

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

В 2024 году бренд EXEED провел активную работу над улучшением завоевавшей в России популярность модели кросс-купе EXEED RX. Директор по продукту RX Фу Гуанью отметил, что штаб-квартира непрерывно работает над изменениями и комментариями, которые поступают от клиентов из России.

Среди уже внедренных обновлений директор по продукту RX отметил опции EXEED Connect и появление версии с 8-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач, которые сделали управление автомобилем еще более комфортным.

На вопросы о предстоящих изменениях и будущего популярной в России модели кросс-купе EXEED RX Фу Гуанью ответил следующим образом:

«Мы активно работаем над улучшением и модернизацией модели EXEED RX, которая завоевала любовь и популярность среди клиентов по всей России. В обновленных версиях мы планируем установить доводчики дверей, а также внести некоторые изменения с точки зрения дизайна интерьера. Уже сейчас могу ответить, что все они будут иметь более минималистичный дизайн».

В штаб-квартире EXEED отметили, что руководство компании делает большой фокус на продукты на новых источниках энергии, поэтому запуск гибридной версии имеет важное значение в стратегическом развитии компании:

«В ближайшее время мы не планируем расширение линейки двигателей, однако уделяем пристальное внимание новым источникам энергии и ведем активные разработки по части гибридных установок. Уверен, гибридная версия EXEED RX найдет своего покупателя в России», - сообщает директор по продукту EXEED RX Фу Гуанью.

Вместе с классическим двигателем внутреннего сгорания в гибридной версии RX будут работать два электромотора, установленные на передней оси и отдельный – для задней оси. Суммарная мощность гибридной системы составит 224 кВт, а максимально возможная мощность – 370 кВт. Более того, стильное гибридное кросс-купе EXEED RX способно преодолеть отметку 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

В 2024 году EXEED RX доказал свой высокий уровень технологичности, став победителем в специальной номинации «Ресурсный тест» по версии журнала «Автопанорама». В 2025 году EXEED не планирует останавливаться на достигнутом и собирается занять лидирующие позиции в отрасли благодаря своему духу инноваций и ориентированным на клиента ценностям.

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