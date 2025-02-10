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В Новороссийске во время пожара погиб пенсионер

Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Новороссийске, в котором погиб пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Алена Алисян

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Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Алена Алисян

По предварительным данным, в ночь на 9 февраля в жилом доме, расположенном на улице Родной в СНТ «Березка», произошло возгорание. Сосед, заметив огонь, вызвал пожарных. Когда возгорание потушили, в доме обнаружили тело 86-летнего мужчины. Одной из возможных причин произошедшего могла стать неосторожность в обращении с отопительными приборами, отметили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, в том числе точную причину и очаг возгорания. В рамках проверки назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизу.

Алина Зорина

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