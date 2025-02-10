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Руководящий состав «ДЭУ» в Ялте подозревают в получении 2,7 млн рублей взятки

Руководящий состав ялтинского муниципального учреждения «Дорожно-эксплуатационный участок» подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов следствия, два заместителя директор «ДЭУ» организовали схему получения взяток. Они помогали подрядчикам заключать муниципальные контракты на уборку Ялты и беспрепятственно принимать выполненные работы. За такую поддержку должностные лица требовали 50% от прибыли индивидуального предпринимателя. В ноябре 2024 года они получили более 2,7 млн руб.

В местах работы и проживания фигурантов и свидетелей провели обыски. В ходе этих обысков изъяли документы и предметы, имеющие значение для следствия. Сейчас следователи устанавливают круг иных возможных участников преступной схемы.

Алина Зорина

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