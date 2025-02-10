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Двое пострадавших в аварии с автомобилем ДПС в Крыму остаются в больнице

Двое из трех человек, пострадавших в ДТП с участием патрульного автомобиля ДПС на трассе «Таврида» в Крыму, остаются в больнице. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авария произошла 7 февраля. Легковой автомобиль, передвигаясь по дороге, врезался в машину дорожно-патрульной службы. В результате ДТП пострадали два инспектора и водитель легковушки.

До происшествия власти объявляли штормовое предупреждение на 6–7 февраля из-за заморозков и снега. Вечером 6 февраля минтранс Крыма ввел ограничение движения на междугородних дорогах.

Анна Гречко

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