Двое пострадавших в аварии с автомобилем ДПС в Крыму остаются в больнице
Двое из трех человек, пострадавших в ДТП с участием патрульного автомобиля ДПС на трассе «Таврида» в Крыму, остаются в больнице. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Авария произошла 7 февраля. Легковой автомобиль, передвигаясь по дороге, врезался в машину дорожно-патрульной службы. В результате ДТП пострадали два инспектора и водитель легковушки.
До происшествия власти объявляли штормовое предупреждение на 6–7 февраля из-за заморозков и снега. Вечером 6 февраля минтранс Крыма ввел ограничение движения на междугородних дорогах.