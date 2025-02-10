В Ялте осудили водителя, насмерть сбившего пешехода

Жителя Ялты осудили по делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в августе 2024 года подсудимый двигался по автомобильной дороге Ялта — Севастополь на автомобиле «ЗАЗ Шанс», где по переходу шел человек. Водитель не успел вовремя остановить машину и сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Суд приговорил жителя Ялты к одному году колонии-поселения. Его также лишили права управлять транспортными средствами на 2 года. С осужденного взыскали 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Алина Зорина