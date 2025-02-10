Магнитная буря накроет Ростовскую область 10 и 11 февраля

В Ростовской области области 10 и 11 февраля ожидаются геомагнитные возмущения, сообщается в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В отдельные периоды уровень геомагнитной активности достигнет уровня G1 с Кр-индексом — 5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наиболее сильная магнитная буря прогнозируется 10 февраля в 6:00 утра. Ее интенсивность снизится к 15:00, а в спокойное состояние магнитосфера вернется к 18:00. Вновь геомагнитные возмущения начнутся в полночь 11 февраля и завершатся к 6:00 утра.

Индекс G (от 1 до 5) указывает на уровень геомагнитной активности. Чем выше показатель, тем сильнее оказывается влияние на самочувствие человека.

Метеозависимые люди во время нарастания геомагнитных возмущений могут заметить ухудшение самочувствия, повышение давления, головные боли и слабость.

Снежана Стодольская