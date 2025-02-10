За сутки ВСУ потеряли в Курской области 380 военнослужащих

За прошедшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 380 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов, семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Пять украинских военных сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Суджа.

За время боевых действий в Курской области ВСУ лишились 59 250 человек, 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1 833 боевых бронированных машин, 1 908 автомобилей, 423 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 18 ЗРК, восьми транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и шести РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники.

Сутками ранее потери ВСУ на курском направлении составили 320 человек. Также были уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, включая одну американскую БМП Bradley. Уничтожены три бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин. Среди пораженной техники — 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и два миномета. Кроме того, были уничтожены РЛС контроля воздушного пространства RADA (произведена в Израиле), пункт управления дронами и два склада боеприпасов.

Егор Якимов