В Сочи построят семь образовательных учреждений

Власти Сочи планируют в 2025 году ввести в эксплуатацию шесть школ и один детсад. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

«Город делает ставку на развитие образовательной инфраструктуры с привлечением инвестиций и средств из федеральных и региональных бюджетов»,— отметил мэр.

В микрорайоне Соболевка возводят школу на 400 мест. Строители завершили работы по всем пяти корпусам, сейчас выполняют внутреннюю отделку и монтаж фасадов. Для обеспечения водоснабжения модернизируют сети. Готовность объекта составляет 77%.

На ул. Голубые Дали возводят новый блок школы №26 для 200 учащихся младших классов. В трехсекционном здании разместят актовый и спортивный залы, а также столовую полного цикла. Специалисты уже подключают корпус к инженерным коммуникациям.

Нурий Бзасежев