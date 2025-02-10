В Анапе сделали специальные противомазутные валы для защиты 32 км берега

Специальные сооружения от штормов, которые идут непрерывной линией вдоль берега, защищают от новых выбросов мазута 32 км побережья Анапы — от Центрального пляжа до Бугазской косы. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео оперштаба Кубани Фото: скриншот из видео оперштаба Кубани

В систему защитных сооружений входит ров глубиной до 1 м недалеко от уреза воды и вал из песка высотой около 2 метров, который укрывает полипропиленовая сеть. У нее, как поясняют власти, две функции: защитить вал от размыва во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала. Кроме того, у самой воды дополнительно установили полипропиленовые сети как первичный фильтр для сбора мазута.

До 6 февраля сеть расстилали на пляже между валом и рвом. После систему монтажа модернизировали. Теперь сеть скручивают в валик или жгут, после чего закрепляют скобами у воды через каждые три метра. Власти отмечают, что такой способ оказался эффективнее, поскольку сети не замывает и они собирают больше мазута.

Сейчас на пляжах поэтапно убирают расстеленные старым способом сети. Специалисты следят за их состоянием. Сети, которые уже собрали достаточно много мазута, меняют на новые.

Защитный вал начали создавать в Анапе 24 января. Ежедневно специалисты отряда «Кубань-СПАС», предприятия «Курорты Анапы» и 11 единиц техники сооружали в среднем по 5 км. Эффективность вала была доказана во время четырехбалльных штормов, когда во всех местах, где установлены защитные сооружения, мазут не выбросило на основное тело пляжа.

Татьяна Ручкина