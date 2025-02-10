В Зернограде сгорела автомастерская сельхозтехники

В Зернограде по переулку Западный произошел пожар в автомастерской сельхозтехники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 100 кв. м. В тушении были задействованы 10 человек и три единицы техники.

По данным пресс-службы, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал «Ъ-Ростов», за минувшую неделю в Ростовской области произошло 52 пожара. Сотрудники МЧС спасли семь человек, двое погибли.