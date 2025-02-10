«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Самые интересные темы для инвесторов с 10 февраля — это золото и решение Центробанка по ключевой ставке. Золото уже показывает новые исторические максимумы в районе уровня $2,9 тыс. за тройскую унцию. Инвесторов волнуют причины роста и перспективы, так как металл демонстрирует очень хорошую динамику последние годы. Понятно, все это было связано с операциями количественного смягчения во время пандемии, а сейчас — с суверенными рисками. Решение по ключевой ставке регулятор примет 14 февраля. При этом рубль продемонстрировал лучшую динамику среди всех валют за последние две недели. Что будет дальше? Стоит ли инвесторам рассматривать золото как выгодный актив? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Сейчас суверенные фонды предпочитают инвестировать не в валюты стран-партнеров, а в металл — в инструмент, где нет системных, страновых рисков. Прежде всего, это золото. Второй очень важный фактор, который будет постоянно поддерживать металл, — китайские реформы страховых фондов. Теперь им разрешено инвестировать до 1% своих активов именно в золото. Эксперты оценивают уровень таких инвестиций в год в $27 млрд. Это достаточно большая сумма, и, естественно, золото будет получать преимущество от диверсификации инвестиций китайских страховых фондов — серьезный шаг Китайской Народной Республики. Наравне с суверенными фондами это будут два основных источника инвестиций. Физические лица могут тоже присоединиться к процессу. В контексте сложностей и геополитических обострений золото получает большое преимущество.

Теперь российский рубль: очень много спекуляций было по поводу того, что он сильно упадет в начале 2025 года. Ничего такого не случилось. Теперь, кстати, главную роль здесь сыграл Центральный банк, который не стал обострять ситуацию в экономике и не изменил ключевую ставку в декабре. Сейчас, судя по всему, регулятор тоже не намерен ее менять. Инфляция стабилизировалась, российские активы пошли вверх, и привлекательность рубля, естественно, выросла. Если ЦБ изменит траекторию монетарной политики, будет намекать на то, что во второй половине года может быть снижение, российские активы станут еще более привлекательными, и это поддержит российский рубль.

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