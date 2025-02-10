В Ростове настройщик нашел тайник с деньгами в старинном пианино

Ростовский настройщик пианино и роялей Владимир Тахтамышев обнаружил тайник с советскими деньгами во время ремонта инструмента. Об этом сообщает издание «Молот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Молот» Фото: «Молот»

В тайнике находились купюры номиналом 100, 25, 20 и 5 рублей 1961 года выпуска. Общая сумма средств — 200 руб.

«Удивительные вещи приходится иногда находить в старых инструментах. В верхней части пианино, бывало, обнаруживали спрятанные бабушками и прабабушками золотые украшения, а из нижней части приходилось доставать батареи пустых бутылок из-под алкоголя»,— рассказал Владимир Тахтамышев.

Хозяйка планирует показать найденные деньги нумизматам.

Ева Китаева