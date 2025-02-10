В Екатеринбурге в пожаре со взрывом газового баллона пострадали два человека

Недалеко от аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в результате пожара с последующим взрывом, произошедшего из-за разгерметизации баллона с газом, пострадали два человека, сообщили в МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на улице Стартовая поступило утром 10 февраля — там горели два гаража, площадь пожара составила 56 кв. м, при этом разгерметизация произошла во время тушения. Сейчас огонь локализован силами 14 пожарных и четырех единиц техники. Два человека получили ожоги, из помещения сотрудники МЧС также эвакуировали еще один газовый баллон.

Напомним, за прошедшее воскресенье, 9 февраля, на территории Свердловской области ликвидировали 12 пожаров, 41% произошел в жилом секторе, при этом 40% возгораний были вызваны коротким замыканием электропроводки, неосторожное обращение с огнем стало причиной 16% пожаров.

Ирина Пичурина