В Краснодаре восстанавливают двери дома, пострадавшего ночью от обломков БПЛА

Управляющая компания жилого комплекса «Центральный» в Краснодаре приступила к восстановлению дверей на лестничных площадках и переходных балконах, которые пострадали в результате атаки беспилотника ночью 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

На территории ЖК убирают мусор. УК также восстановит технические помещения на крыше. Работы контролирует управление по жилищным вопросам мэрии.

Около 02:00 по мск в центре Краснодара над ЖК в районе Сенного рынка ПВО сбили беспилотник. Его обломки повредили технические помещения, сообщал мэр. Работу ПВО слышали жители Краснодара и пригорода.

ВСУ пытались атаковать и другие поселения Краснодарского края. Всего над регионом за ночь сбили семь беспилотников.

Татьяна Ручкина