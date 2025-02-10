Работы по утилизации танкера «Волгонефть-239» опережают график

Утилизация танкера «Волгонефть-239» опережает запланированные сроки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рабочие уже сняли надстройку до уровня главной палубы и демонтировали переходной мостик. Сейчас специалисты разбирают машинное отделение.

«На этой неделе приступят к разделке подводной части судна. Это самая сложная фаза операции»,— отметили в Минтрансе России.

Для демонтажа нижней части корпус будут постепенно вытягивать на берег и разрезать на фрагменты. Полученный металл направят на переплавку.

Ведомство планирует закончить все работы до конца марта.

Нурий Бзасежев