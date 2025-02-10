Работы по утилизации танкера «Волгонефть-239» опережают график
Утилизация танкера «Волгонефть-239» опережает запланированные сроки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Рабочие уже сняли надстройку до уровня главной палубы и демонтировали переходной мостик. Сейчас специалисты разбирают машинное отделение.
«На этой неделе приступят к разделке подводной части судна. Это самая сложная фаза операции»,— отметили в Минтрансе России.
Для демонтажа нижней части корпус будут постепенно вытягивать на берег и разрезать на фрагменты. Полученный металл направят на переплавку.
Ведомство планирует закончить все работы до конца марта.