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Двое петербуржцев раздели и избили сверстника ради IPhone и кольца

Ночью 9 февраля в полицию обратился неравнодушный петербуржец, который рассказал, что двое молодых людей избили и ограбили ровесника у дома 50 по Лиговскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Задержать 20-летних злоумышленников удалось спустя несколько часов, они находились рядом с местом пресупления. Стало известно, что нападавшие забрали у ровесника мобильный телефон IPhone 12, кольцо из металла белого цвета и верхнюю одежду.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что нетрезвый петербуржец избил фельдшера скорой помощи в прачечной на проспекте Художников.

Андрей Маркелов

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