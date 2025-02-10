Проект жилой застройки за 1 млрд рублей продают в Петергофе

В Петергофе на улице Шахматова продают проект жилой застройки за 1 млрд рублей. Соответствующий лот появился на сайте «Российский аукционный дом». На проектных иллюстрациях показаны трехэтажные дома, общая площадь квартир должна была составить 172 тыс. кв. м.

Формально на торги выставили 100% долей юрлица, в аренде которого находится 47,6 га земли. Территория на улице Шахматова в марте 2012 года досталась ООО «Комета», сумма сделки составила 250 млн рублей. Сначала за организацией стояла ГК «Город», но из-за финансовых проблем застроить участок не удалось.

Затем в капитале компании появился холдинг Glorax Development. В связи с этим название организации поменяли на ООО «Специализированный застройщик "Комета"». С минувшей осени новым владельцем компании стало ООО «Икс девелопмент», оформленное на ЗПИФ «Отал недвижимость». На балансе «СЗ "Комета"» по итогам 2023 года оказалось около 670 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Fizika Development Александра Кравцова и Сергея Селегеня приобрела 4,7 га на Матисовом острове у «Группы ЛСР» под жилой проект бизнес-класса.

Андрей Маркелов