На Урале сотрудницу центра реабилитации будут судить за кражу 4 млн рублей

Районный суд Верхней Салды в Свердловской области рассмотрит уголовное дело 47-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении более чем 4 млн руб. из центра реабилитации подростков, сообщили в прокуратуре региона. Ее будут судить по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как считает следствие, с января 2018 года по май 2023 года главный бухгалтер социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верхнесалдинского района каждый месяц начисляла себе повышенную зарплату из бюджета учреждения, средства которого находились на его банковском счете. На данный момент на ее недвижимость наложен арест в целях возмещения ущерба.

Напомним, в январе Верхнепышминский городской суд в Свердловской области признал виновной бывшую сотрудницу банка в хищении денежных средств у пенсионерки на сумму более 340 тыс. руб.

Ирина Пичурина